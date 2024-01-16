Появились результаты голосования Мбаппе в номинации «Лучший игрок» по версии ФИФА

ФИФА опубликовала итоги голосования в номинации на лучшего игрока 2023 года. Также стало известно, как проголосовал нападающий «ПСЖ» и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе, который уступил Лионелю Месси в борьбе за приз.

Килиан Мбаппе выбрал лучшим игроком 2023 года нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси. На второе место Килиан поставил нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда. На третьем месте у Мбаппе полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне.

Напомним, аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил приз лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА.

При этом Лионель Месси не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. В итоге аргентинца пришлось признать лучшим без его непосредственного присутствия в зале. Стоит отметить, что ранее уже сообщалось, что аргентинский нападающий «Интер Майами Лионель Месси пропустит церемонию награждения The Best FIFA Football Awards 2023 из-за проигрыша в номинации лучший игрок года по версии ФИФА нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.