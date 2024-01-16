«Аталанта» разгромила «Фрозиноне» со счётом 5:0, Миранчук вышел на замену

Сегодня, 16 января, проходил матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» из Бергамо и «Фрозиноне». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо, Италия. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» вёл текстовую-онлайн трансляцию встречи.

На восьмой минуте Тён Копмейнерс открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 13-й минуте Шарль Де Кетеларе сделал передачу вдоль лицевой на Маттео Руджери, который прострелил в центр, и мяч после рикошета прилетел к линии вратарской, где никто не помешал Эдерсону набежать и упрочить преимущество.

Уже через минуту Де Кетеларе после передачи Мартена де Рона слева ворвался в штрафную и мощным ударом с ходу отправил мяч в ближний угол. На 83-й минуте Алексей Миранчук отыграл направо на Марио Пашалича, который забросил мяч налево в штрафную на Давиде Дзаппакосту, который отметился голом. На 90+1-й минуте Эмиль Хольм поставил точку, забив мяч головой после подачи с углового.

Напомним, за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 62-й минуте и даже успел поучаствовать в последней голевой атаке.

На данный момент после 20 сыгранных матчей Серии А «Аталанта» располагается на пятом месте с 33 очками. «Фрозиноне» находится на 15-й строчке с 19 очками.