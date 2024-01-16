Алжир не сумел переиграть Анголу в стартовом матче Кубка Африки

Завершился матч 1-го тура группового раунда Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Алжира и Анголы. Команды играли на стадионе «Стад де ла Паис» в Буаке (Кот-д'Ивуар). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с сенегальцем Иссой Си. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Матч в прямом эфире показывал Okko. Алжир не сумел переиграть своего соперника — 1:1.

Сборная Алжира вышла вперёд на 18-й минуте матча. Голом отметился форвард Багдад Бунеджа. На 68-й минуте ангольцы сравняли счёт усилиями нападающего Мабулулу. До финального свистка командам больше не удалось забить — 1:1.

Наивысшим достижением Алжира на Кубке Африки является чемпионство. «Лисам пустыни» удавалось выиграть первенство континента в 2019 году. Ангола, в свою очередь, дважды выходила в 1/4 финала турнира (в 2008 и 2010 годах).