Дидье Дрогба завёл трибуны на Кубке африканских наций

Бывший футболист Дидье Дрогба завёл трибуны с болельщиками сборной Кот-д'Ивуара на Кубке африканских наций.

Кубок африканских наций проходит в Кот-д'Ивуаре и должен был быть сыгран летом 2023 года, однако был перенесён из-за погодных условий и пройдёт с 13 января по 11 февраля 2024 года на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро). Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

Напомним, 13 января сборная Кот-д`Ивуара в матче открытия обыграла Гвинею-Бисау со счётом 2:0. 18 января ивуарийская национальная команда сыграет с Нигерией, а 22 января проведёт матч с Экваториальной Гвинеей.