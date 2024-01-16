Криштиану Роналду не принимал участия в голосовании за лучшего игрока по версии ФИФА

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду не принимал участия в голосовании за лучшего игрока по версии ФИФА.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, от Португалии свой голос отдал защитник «Порту» Пепе. Футболись поставил на первое место игрока «Манчестер Сити» Бернарду Силву, на второе – Эрлинга Холанда, а на третье – форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

Напомним, аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил приз лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА.

При этом Лионель Месси не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. В итоге аргентинца пришлось признать лучшим без его непосредственного присутствия в зале. Стоит отметить, что ранее уже сообщалось, что аргентинский нападающий «Интер Майами Лионель Месси пропустит церемонию награждения The Best FIFA Football Awards 2023 из-за проигрыша в номинации лучший игрок года по версии ФИФА нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

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