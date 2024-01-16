Килиан Мбаппе определился со своим будущим в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе определился со своим будущим во французском клубе.

Как сообщает журналист Абделла Булма в соцсетях, форвард не станет продлевать контракт с «ПСЖ» и покинет клуб летом.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе недоволен ультиматумом, который поставило ему руководство мадридского «Реала». Согласно ему французский нападающий должен сообщить, подпишет ли он контракт с испанским клубом до конца января или эта сделка не состоится.

В нынешнем сезоне француз сыграл за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 мячами и четырьмя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет € 180 млн. Контракт игрока с «ПСЖ» истекает 30 июня 2023 года.

Материалы по теме Появились результаты голосования Мбаппе в номинации «Лучший игрок» по версии ФИФА

Мбаппе дал автограф сыну Александра Кержакова после матча ЛЧ: