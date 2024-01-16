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Лионель Месси обновил рекорд по количеству включений в команду года по версии ФИФА

Лионель Месси обновил рекорд по количеству включений в команду года по версии ФИФА
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Завершилась церемония вручения награды The Best 2023 по версии ФИФА. В символическую команду года был включён форвард «Интер Майами» Лионель Месси.

Аргентинец сумел попасть в список 11 лучших футболистов планеты в 17-й раз за карьеру. Футболист обновил собственный рекорд по количеству включений в символическую команду года по версии ФИФА. Второе место по этому показателю занимает нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду — 15. Отметим, что Месси стабильно включался в символическую команду ФИФА с 2007 года.

Напомним, Месси в 2023 году также выиграл награду «Золотой мяч» от France Football, которая стала для него восьмой в карьере. Лионель в этом году стал чемпионом Франции вместе с «ПСЖ», выиграл Суперкубок Франции и принёс «Интер Майами» первый трофей в истории клуба — Кубок лиг.

Ранее была объявлена символическая сборная 2023 года по версии ФИФА. В неё попали сразу шесть футболистов «Манчестер Сити».

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