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Отец Холанда не исключил перехода Эрлинга в «Реал» из «Манчестер Сити»

Отец Холанда не исключил перехода Эрлинга в «Реал» из «Манчестер Сити»
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Альф-Инге Холанд, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, ответил на вопрос, может ли его сын перейти в мадридский «Реал».

«Может ли Эрлинг играть в «Реале»? Конечно! Он может играть в любом клубе», — приводит слова отца Холанда El Chiringuito TV в соцсетях.

Ранее сообщалось об интересе к Холанду со стороны «Барселоны» и «Реала».

Напомним, Эрлинг Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. В нынешнем сезоне 23-летний норвежский игрок провёл 22 матча во всех турнирах, забил 19 голов и сделал пять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 180 млн.

Отец Холанда кидается едой и ругается с фанатами «Реала»:

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