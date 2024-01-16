Англия, США, Соломоновы острова – капитаны каких сборных выбрали Месси игроком года ФИФА

Стало известно, капитаны каких сборных проголосовали за аргентинского нападающего Лионеля Месси в номинации на лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА.

На первое место поставили капитаны сборных, которые представляют следующие страны: Албания, Андорра, Ангола, Ангилья (да-да, есть такая самоуправляемая заморская территория Великобритании), Антигуа и Барбуда, Аруба, Австралия, Багамы, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Бельгия, Белиз, Босния и Герцеговина, Кабо Верде, Камбоджа, Канада, ЮАР, ЧАД, Чили, Китай, Тайвань, Колумбия, Коморы, Конго, ДР Конго, Острова Кука, Кюрасао, Кипр, Дания, Джибути, Доминиканская Республика, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эстония, Эсватини, Фарерские острова, Фиджи, Финляндия, Грузия, Греция, Гренада, Гуам, Гватемала, Гаити, Гондурас, Индонезия, Израиль, Ямайка, Кения, Латвия, Лебанон, Линхтенштейн, Мадагаскар, Мальта, Мавритания, Мексика, Черногория, Мозамбик, Непал, Северная Ирландия, Палестина, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Пуэрто-Рико, Катар, Румыния, Руанда, Саудовская Аравия, Шотландия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Словакия, Соломоновы острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Таити, Таиланд, Гамбия, Тонга, Тунис, Турция, Туркменистан, Уганда, Украина, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Венесуэла, Уэльс, Йемен, Замбия.

Напомним, победу в номинации одержал Месси. При этом Лионель не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду.

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