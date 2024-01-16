Анчелотти ответил на вопрос о конфликте Винисиуса с игроками «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о конфликте между вингером Винисиусом Жуниором и игроками «Барселоны».

«Я не знаю, что произошло между Винисиусом и запасными «Барселоны», но он проделал потрясающую работу, и я просто заменил его, чтобы избежать проблем, потому что он только вернулся после травмы. Как он сказал, ему нужно сосредоточиться на своей работе – дарить фанатам «Реала» мечту и титулы», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. «Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:1 и стал обладателем Суперкубка Испании.

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