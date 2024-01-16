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«Манчестер Сити» интересуется Хвичей Кварацхелией, а также ещё двумя вингерами

«Манчестер Сити» интересуется Хвичей Кварацхелией, а также ещё двумя вингерами
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«Манчестер Сити» изучает рынок вингеров, которые могли бы пополнить состав команды, сообщает Daily Mail.

По информации источника, среди основных претендентов называют Педру Нету из «Вулверхэмптона», Савио из «Жироны» и Хвичу Кварацхелию из «Наполи». Однако к последнему интерес за последние месяцы снизился.

Нету в нынешнем сезоне сыграл 12 матчей, забил один мяч и отдал девять голевых передач. К 23-летнему португальцу также проявляет интерес лондонский «Арсенал».

City Football Group, которой принадлежит «Жирона», проигнорировала все предложения по Савио, поэтому «Сити» может взять его на контракт уже зимой. 19-летний бразилец в сезоне-2023/2024 сделал 6+5 в 22 играх.

Кварацхелия в нынешнем сезоне провёл 26 матчей, забил пять мячей и отдал пять голевых передач.

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