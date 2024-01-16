Бывший игрок «Арсенала» раскритиковал тен Хага, упомянув четвёртую лигу Англии

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Пол Мерсон раскритиковал работу главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«Тен Хаг проиграл почти половину матчей в этом сезоне. Мне всё равно, даже если вы управляете командой из нижней части таблицы четвёртого дивизиона, вам повезёт, если вы сохраните работу при такой форме.

«МЮ» далёк от оптимального состояния. То, что он не обыграл «Тоттенхэм», меня не удивило, на таком вот «МЮ» сейчас уровне. «Юнайтед» работает по системе «старт-стоп». Он выигрывает один или два матча, а потом проигрывает парочку или играет вничью. Кажется, тен Хаг выигрывает в самый удачный момент. Он получает игру, в которой можно победить, и за счёт этого держится на плаву.

И я не могу себе представить, что ситуация улучшится в ближайшее время. Я думаю, что так и будет продолжаться. Что-то на «Олд Траффорд» должно измениться», – приводит слова Мерсона Sky Sports.

После 21 тура «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в АПЛ с 32 очками. На счету команды тен Хага 10 побед, две ничьих и девять поражений. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (45 очков).

Материалы по теме Тен Хаг убеждает руководство «МЮ» подписать де Лигта — Плеттенберг

Россиянин Ибрагимов оформил покер за «МЮ» U16