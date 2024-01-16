Бывший тренер «Спартака» не поставил Месси в тройку в номинации на лучшего игрока — 2023

СМИ стало известно, как проголосовал главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2023 в номинации на лучшего игрока 2023 года.

На первое место 38-летний специалист поставил полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне. Вторым Тедеско поставил нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, а замкнул тройку форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

В тройку Тедеско не попал вингер «Интер Майами» Леонель Месси, который по итогу голосования и был признан лучшим игроком 2023 года. Сам 36-летний аргентинец не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. В нынешнем сезоне Месси провёл 55 матчей, забил 32 мяча и отдал 25 голевых передач.