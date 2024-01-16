Месси — лучший игрок 2023 года, победа Дарьи Касаткиной на старте АО. Главное к утру
Вингер «Интер Майами» Лионель Месси выиграл в номинации на лучшего игрока 2023 года, опередив Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Питон Стирнс со счётом 6:2, 3:6, 6:2 и прошла во второй круг Australian Open – 2024, нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин обратился к программе помощи игрокам НХЛ из-за проблем с алкоголем. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Итоги премии ФИФА: Месси — лучший игрок, Гвардиола — лучший тренер.
- Дарья Касаткина с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии.
- НХЛ выступила с заявлением о будущем Ничушкина. Он пройдёт программу помощи игрокам.
- Объявлена символическая сборная 2023 года по версии ФИФА.
- Медведев объяснил значение жеста в адрес «Спартака» в диалоге с Клаудиньо в видео «Зенита».
- Роман Сафиуллин вылетел с Australian Open – 2024, обыгрывая соперника 2:0 по сетам.
- Гол Мадруга стал обладателем приза имени Пушкаша в 2023 году.
- Ига Свёнтек успешно стартовала на Australian Open, одолев Софью Кенин.
- Килиан Мбаппе определился со своим будущим в «ПСЖ».
- Передача Капризова помогла «Миннесоте» разгромить «Айлендерс», Сорокин был заменён.
- Отец Холанда не исключил перехода Эрлинга в «Реал» из «Манчестер Сити».
Результаты игрового дня НХЛ 16 января
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