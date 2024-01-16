Месси — лучший игрок 2023 года, победа Дарьи Касаткиной на старте АО. Главное к утру

Вингер «Интер Майами» Лионель Месси выиграл в номинации на лучшего игрока 2023 года, опередив Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Питон Стирнс со счётом 6:2, 3:6, 6:2 и прошла во второй круг Australian Open – 2024, нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин обратился к программе помощи игрокам НХЛ из-за проблем с алкоголем. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Результаты игрового дня НХЛ 16 января Результаты игрового дня НХЛ 16 января