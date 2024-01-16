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Кубок Азии, 16 января: расписание игрового дня

Кубок Азии, 16 января: расписание игрового дня
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Сегодня, 16 января, в Кубке Азии состоятся два матча. Предлагаем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

16 января, расписание игрового дня.

Группа F:

  • 17:30 мск. Таиланд — Киргизия;
  • 20:30 мск. Саудовская Аравия — Оман.

Вчера, 15 января, в Кубке Азии состоялось три матча. В матче группы D Ирак одержал победу над Индонезией со счётом 3:1. В группе Е сборная Южной Кореи обыграла Бахрейн со счётом 3:1. Также в квартете Е иорданская национальная команда оказалась сильнее Малайзии (4:0).

Напомним, данный турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.

Календарь Кубка Азии
Турнирная таблица Кубка Азии
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