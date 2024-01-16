Кубок Азии, 16 января: расписание игрового дня

Сегодня, 16 января, в Кубке Азии состоятся два матча. Предлагаем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

16 января, расписание игрового дня.

Группа F:

17:30 мск. Таиланд — Киргизия;

20:30 мск. Саудовская Аравия — Оман.

Вчера, 15 января, в Кубке Азии состоялось три матча. В матче группы D Ирак одержал победу над Индонезией со счётом 3:1. В группе Е сборная Южной Кореи обыграла Бахрейн со счётом 3:1. Также в квартете Е иорданская национальная команда оказалась сильнее Малайзии (4:0).

Напомним, данный турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.