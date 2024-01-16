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«Я дам ему пощёчину». Ферран Торрес — о поведении Винисиуса в финале Суперкубка Испании

«Я дам ему пощёчину». Ферран Торрес — о поведении Винисиуса в финале Суперкубка Испании
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Вингер «Барселоны» Ферран Торрес эмоционально высказался о крайнем нападающем мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре, находясь на скамейке запасных, после того, как его заменили на 61-й минуте финального матча Суперкубка Испании (4:1).

Суперкубок Испании . Финал
14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Винисиус Жуниор – 7'     2:0 Винисиус Жуниор – 10'     2:1 Левандовски – 33'     3:1 Винисиус Жуниор – 39'     4:1 Родриго – 64'    
Удаления: нет / Араухо – 71'

«Если этот парень заговорит со мной, клянусь, я дам ему пощёчину. Если этот мудак заговорит со мной, я сломаю его», — приводит слова Торреса Movistar.

Напомним, на момент замены Торреса «сливочные» побеждали в матче со счётом 3:1, а Винисиус оформил хет-трик.

Во время матча у бразильского футболиста неоднократно возникали конфликты с игроками каталонского клуба. После этой встречи Винисиус сказал, что ему грустно из-за факта того, что другие футболисты хотят конфликтовать с ним.

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