«Я дам ему пощёчину». Ферран Торрес — о поведении Винисиуса в финале Суперкубка Испании

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес эмоционально высказался о крайнем нападающем мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре, находясь на скамейке запасных, после того, как его заменили на 61-й минуте финального матча Суперкубка Испании (4:1).

«Если этот парень заговорит со мной, клянусь, я дам ему пощёчину. Если этот мудак заговорит со мной, я сломаю его», — приводит слова Торреса Movistar.

Напомним, на момент замены Торреса «сливочные» побеждали в матче со счётом 3:1, а Винисиус оформил хет-трик.

Во время матча у бразильского футболиста неоднократно возникали конфликты с игроками каталонского клуба. После этой встречи Винисиус сказал, что ему грустно из-за факта того, что другие футболисты хотят конфликтовать с ним.