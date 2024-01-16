«Я дам ему пощёчину». Ферран Торрес — о поведении Винисиуса в финале Суперкубка Испании
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Вингер «Барселоны» Ферран Торрес эмоционально высказался о крайнем нападающем мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре, находясь на скамейке запасных, после того, как его заменили на 61-й минуте финального матча Суперкубка Испании (4:1).
Суперкубок Испании . Финал
14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Винисиус Жуниор – 7' 2:0 Винисиус Жуниор – 10' 2:1 Левандовски – 33' 3:1 Винисиус Жуниор – 39' 4:1 Родриго – 64'
Удаления: нет / Араухо – 71'
«Если этот парень заговорит со мной, клянусь, я дам ему пощёчину. Если этот мудак заговорит со мной, я сломаю его», — приводит слова Торреса Movistar.
Напомним, на момент замены Торреса «сливочные» побеждали в матче со счётом 3:1, а Винисиус оформил хет-трик.
Во время матча у бразильского футболиста неоднократно возникали конфликты с игроками каталонского клуба. После этой встречи Винисиус сказал, что ему грустно из-за факта того, что другие футболисты хотят конфликтовать с ним.
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