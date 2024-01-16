Игрок «Сочи» Кравцов: мне нравится подход Морено, с ним мы сможем выигрывать

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов высказался о работе под руководством испанского тренера Роберта Морено, который недавно возглавил команду. По словам футболиста, под руководством европейского специалиста «Сочи» сможет выигрывать и улучшать своё турнирное положение. Также Кравцов заявил, что в первой части сезона «Сочи» не хватало бомбардира.

«Мы собрались сегодня после отпуска, все отдохнули. К нам пришёл европейский тренер со своей философией. Мне нравится его подход. Думаю, с его участием мы сможем выигрывать матчи и подниматься выше в таблице.

Не хватало ли «Сочи» бомбардира? Думаю, да. Поэтому мы и расстались сейчас с двумя нашими центральными нападающими. Потому что нападающие должны забивать голы, а у нас нападающие мало забили.

Нобоа? Он, конечно, мастер. Понятно, что возраст берёт своё. Но в моментах он включается и показывает класс. Даже добегает и в подкатах вырывает. Но это в моментах (улыбается)», — сказал Кравцов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, на момент зимнего перерыва «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков в 18 матчах.