Гари Линекер: Лионель Месси — победитель всего

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер высказался о нападающем «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеле Месси, который стал лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА.

«Восемь наград лучшему игроку года от ФИФА. Восемь «Золотых мячей». 17 лет подряд в символической команде года. Победитель всего. Какая поистине замечательная карьера», — написал Линекер в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Месси получил награду лучшему игроку 2023 года от ФИФА накануне вечером. Ранее в этом году аргентинец выиграл «Золотой мяч», который стал для него восьмым в карьере. В прошлом году нападающий стал чемпионом Франции вместе с «ПСЖ», выиграл Суперкубок Франции и принёс «Интер Майами» первый трофей — Кубок лиг.