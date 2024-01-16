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«Так держать, Лео». «Барселона» поздравила Месси с победой в номинации The Best от ФИФА

«Так держать, Лео». «Барселона» поздравила Месси с победой в номинации The Best от ФИФА
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«Барселона» отреагировала на признание экс-игрока каталонского клуба Лионеля Месси, ныне выступающего за «Интер Майами», лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА.

«Так держать, Лео!» — написано в официальном аккаунте «Барселоны» в соцсети Х (ранее Twitter).

Стоит отметить, что по итогам голосования за лучшего игрока 2023 года аргентинец набрал одинаковое количество очков с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, но получил награду благодаря большему количеству голосов капитанов национальных команд.

Месси принял решение не приезжать на данную церемонию, в связи с чем не смог выйти с финальной речью и забрать награду.

Напомним, ранее Месси был удостоен награды The Best от ФИФА в 2019 и 2022 годах.

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