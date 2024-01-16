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Зарема Салихова: после ухода Дзюбы главным по мемам в «Зените» стал Медведев

Зарема Салихова: после ухода Дзюбы главным по мемам в «Зените» стал Медведев
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на неоднозначный жест председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александра Медведева. Напомним, Александр Медведев в диалоге с Клаудиньо жестами обыграл известную оскорбительную кричалку футбольных болельщиков про московский «Спартак». Ранее «Зенит» удалил ролик с Медведевым из клубных соцсетей, однако видео уже успело стать вирусным в интернете.

«После ухода Дзюбы Медведев стал главным по инфомемам. Наверняка перед подписанием бразильцев рассылают им подобные видосики для ознакомления с чемпионатом. Посмотрим, станет ли это дополнительной мотивацией для «Спартака», чтобы победить», — приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.

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