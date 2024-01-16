Фанаты «Реала» раскритиковали Вальверде за выбор Месси лучшим игроком 2023 года

Болельщики «Реала» раскритиковали полузащитника мадридцев Федерико Вальверде за то, что уругваец выбрал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим игроком 2023 года.

В социальных сетях некоторые фанаты «сливочных» удивились выбору Вальверде. В частности, у Федерико спрашивали, зачем он поставил Месси на первое место, а также выразили разочарование таким поступком игрока «Реала» и отметили, что аргентинец победил именно благодаря Федерико. Победу в номинации лучший игрок 2023 года по версии ФИФА одержал Месси.

Отметим, что в 2023-м 36-летний аргентинец также выиграл «Золотой мяч», который стал для него восьмым в карьере. Летом прошлого года Лионель Месси покинул «ПСЖ» на правах свободного агента и присоединился к американскому клубу «Интер Майами».

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