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Фанаты «Реала» раскритиковали Вальверде за выбор Месси лучшим игроком 2023 года

Фанаты «Реала» раскритиковали Вальверде за выбор Месси лучшим игроком 2023 года
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Болельщики «Реала» раскритиковали полузащитника мадридцев Федерико Вальверде за то, что уругваец выбрал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим игроком 2023 года.

В социальных сетях некоторые фанаты «сливочных» удивились выбору Вальверде. В частности, у Федерико спрашивали, зачем он поставил Месси на первое место, а также выразили разочарование таким поступком игрока «Реала» и отметили, что аргентинец победил именно благодаря Федерико. Победу в номинации лучший игрок 2023 года по версии ФИФА одержал Месси.

Отметим, что в 2023-м 36-летний аргентинец также выиграл «Золотой мяч», который стал для него восьмым в карьере. Летом прошлого года Лионель Месси покинул «ПСЖ» на правах свободного агента и присоединился к американскому клубу «Интер Майами».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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