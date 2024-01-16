Гендиректор «Ариса» прокомментировал трансфер нападающего за € 2,75 млн

23-летний габонский нападающий Шави Бабика перешёл из кипрского «Ариса» в «Тулузу» за € 2,75 млн. Трансферную сумму подтвердил генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе.

«Для Кипра этот трансфер один из самых крупных в истории, а для нас успешный кейс по развитию футболиста. Два с половиной года тому назад Бабика приехал к нам в статусе свободного агента из чемпионата Руанды. Всё это время он шёл только вперёд, побеждал в чемпионате Кипра, выступал в Лиге Европы, закрепился в сборной Габона и обратил на себя внимание известного клуба из топ-5. В этом заслуга всего нашего клуба, тренерского штаба, партнёров по «Арису». В качестве примера можно вспомнить красивый гол Бабики в выездном матче с «Глазго Рейнджерс»: великолепную передачу вперёд отдал Александр Кокорин, Бабика использовал свою скорость и технику, переиграв вратаря. Теперь будет забивать во Франции. «Тулуза» искала скоростного результативного вингера, и в Бабике французы увидели тот типаж, который очень востребован на рынке — игрока, который способен и с места, и на пространстве за счёт ускорения выиграть эпизод и сделать результат.

Трансферная сумма составила € 2,75 млн. Было ли какое-то особое прощание, учитывая, что Бабика – один из лидеров? Были эмоции. На днях мы играли дерби с «Аполлоном», Шави вышел к трибунам и благодарил болельщиков со слезами на глазах. Он искренне благодарен и понимает, сколь важную роль сыграли команда и тренер. Что касается утверждения, что мы ищем недорогих футболистов, чтобы потом продавать их в Европу, то география может быть различной. В начале сезона молодой вратарь Ландин Баджи уехал в Катар, а трансфер составил более € 1 млн. Мы строим клуб, который развивает игроков и готов расстаться с ними на пике спроса, в то же время имея равноценную замену. В случае с Бабикой мы понимаем, кто придёт ему на смену, переговоры с кандидатом находятся на финальной стадии», — сказал Гогнидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата».