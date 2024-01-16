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Тухель — о чемпионской гонке с «Байером»: борьба будет идти до самого конца сезона

Тухель — о чемпионской гонке с «Байером»: борьба будет идти до самого конца сезона
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель ожидает, что гонка за титул в Бундеслиге будет идти до самого конца нынешнего сезона.

«К игре с «Байером» мы хотим подойти в состоянии, когда нас будет отделять только одна победа от того, чтобы обогнать их. Ситуация ясна: нам есть что терять, у них есть преимущество. Возможно, нейтральный зритель ждёт, что чемпионский титул выиграет другая команда, ведь в прошлом сезоне этого не случилось. Сейчас идёт настоящая гонка за титул. «Байер» — невероятная команда. И не забывайте, насколько хорош «Штутгарт». «Лейпциг» тоже рядом. Гонка продолжается, пока только середина пути. Борьба будет идти до самого конца», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

По состоянию на сегодняшний день турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Байер», набравший 45 очков. Второе место занимает «Бавария» (41 очко), которая провела на один матч меньше.

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