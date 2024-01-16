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«Рома» объявила об увольнении Моуринью с поста главного тренера команды

«Рома» объявила об увольнении Моуринью с поста главного тренера команды
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«Рома» объявила об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

«Рома» объявляет, что Жозе Моуринью и его технические сотрудники немедленно покидают клуб. Дальнейшие новости относительно нового тренерского состава первой команды будут сообщены в ближайшее время», — сказано в официальном аккаунте римского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

«Мы хотели бы поблагодарить Жозе от имени всех нас за его страсть и усилия, которые он демонстрировал с момента его прихода в клуб. У нас навсегда останутся прекрасные воспоминания о его пребывании в «Роме», но мы считаем, что немедленные перемены отвечают интересам клуба наилучшим образом.

Мы желаем Жозе и его помощникам всего наилучшего в их будущих начинаниях», — приводит слова руководства «волков» официальный сайт римского клуба.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что отношения Моуринью с президентом «Ромы» Дэном Фридкином ухудшились из-за результатов команды в нынешнем сезоне.

После 20 туров чемпионата Италии «волки» набрали 29 очков и занимают девятое место.

Португальский специалист возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 под его руководством «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы.

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