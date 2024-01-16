Юрист объяснил, в каких случаях легионеры могут приостановить контракты с клубами РПЛ

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, в каких случаях иностранные футболисты могут приостановить контракты с клубами Российской Премьер-Лиги.

«Зимой вышла новая версия правил, которая, по сути, повторяла все наши исковые требования. Самое главное, что они сделали оговорку, что все футболисты, которые приезжают после, уже не могут воспользоваться этим правилом. Это суперважно, но всё равно каждый случай рассматривается case by case.

Если ты приехал и потом просто сказал: «Ой, что-то мне тут не нравится» и уехал, то это не считается. А если прилетает беспилотник, если в дом прилетает ракета, и ты, как Норманн, запаниковал и уехал, то суд уже будет рассматривать, достаточно ли было то, что случилось, того, как ты себя повёл, или нет. В случае с Норманном – недостаточно», — сказал Прокопец в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»