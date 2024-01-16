Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов анонсировал ещё один громкий трансфер российского игрока в «Зенит». При этом Орлов отказался называть фамилию потенциального новичка сине-бело-голубых. Ранее состав команды из Санкт-Петербурга пополнил Ильзат Ахметов из «Краснодара».

«Могу сказать, что есть ещё вариант. Я не буду называть фамилию, ни в коем случаем. Но я считаю, что ещё один российский сильный игрок перейдёт в «Зенит». Трансферное окно-то открыто. Дальше без комментариев», — сказал Геннадий Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв в сезоне, занимая второе место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые становились чемпионом РПЛ в пяти последних сезонах подряд.