Реднапп — о «Тоттенхэме»: Постекоглу заставил их поверить в себя

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми Реднапп высказался о выступлениях «шпор» в этом сезоне под руководством нового тренера Ангелоса Постекоглу.

«Я бы предпочёл, чтобы «Тоттенхэм» выиграл Кубок Англии, чем попал в Лигу чемпионов. Люди всегда указывают на то, что «шпоры» давно ничего не выигрывали. Постекоглу заставил игроков поверить в себя. Он сказал, что они участвуют в гонке за титул, и болельщикам «шпор» это очень приятно слышать. «Тоттенхэм» никогда не говорил об этом так часто и не имел тех амбиций, которые эта команда должна была иметь. Сейчас «шпоры» выглядят по-другому, они изменились, и тренер заслуживает большой похвалы на это», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.

После 21 тура английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. В следующем матче в рамках внутреннего первенства команда Постекоглу сыграет с «Брентфордом» на домашней арене. Игра состоится 31 января и начнётся в 22:30 мск.