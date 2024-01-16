Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АЗ Алкмар — Квик Бойс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спасибо, Жозе!» «Рома» попрощалась с Моуринью

«Спасибо, Жозе!» «Рома» попрощалась с Моуринью
Комментарии

«Рома» попрощалась с покинувшим итальянский клуб тренером Жозе Моуринью в социальных сетях.

«Спасибо от всех нас, Жозе!» — говорится в опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) сообщении римского клуба.

Напомним, сегодня стало известно, что «Рома» уволила Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. После 20 туров чемпионата Италии сезона-2023/2024 «волки» набрали 29 очков и занимают девятое место. Португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Отметим, что главным кандидатом на замену Моуринью пресса называет экс-полузащитника и бывшего капитана «Ромы» Даниэля Де Росси.

Материалы по теме
«Рома» с Моуринью набирала 1,61 очка за игру — это худший показатель с сезона-1994/1995
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android