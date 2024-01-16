Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АЗ Алкмар — Квик Бойс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна причина, из-за которой Месси пропустил премию The Best от ФИФА

Стала известна причина, из-за которой Месси пропустил премию The Best от ФИФА
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси принял решение не посещать церемонию The Best от ФИФА, по итогам которой он был признан лучшим футболистом 2023 года, из-за нежелания пропускать тренировки американского клуба. Об этом сообщает Гильема Балаге в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, аргентинский футболист выразил желание наилучшим образом подготовиться к новому сезону «Интер Майами». В свою очередь, посещение церемонии, проводившейся вчера, 15 января, в Лондоне могло повлиять на то, что Месси пропустил бы несколько дней тренировочного процесса.

Подчёркивается, что 36-летний футболист крайне ответственно относится к предсезонной подготовке с «Интер Майами», поскольку хочет быстрее адаптироваться к футбольному календарю МЛС, отличающемуся от европейского.

Материалы по теме
Месси не приехал на церемонию, но был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android