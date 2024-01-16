Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АЗ Алкмар — Квик Бойс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суд приостановил дело о расистских высказываниях фанатов «Осасуны» в адрес Винисиуса

Суд приостановил дело о расистских высказываниях фанатов «Осасуны» в адрес Винисиуса
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Следственного суда № 4 Памплоны вынес решение о временном прекращении рассмотрения дела о расистских оскорблениях фанатов «Осасуны» в адрес вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время очного матча команд в 22-м туре минувшего сезона чемпионата Испании (0:2). Об этом информирует COPE.

По информации источника, судья считает, что действия болельщиков «Осасуны» имеют состав преступления, однако принял решение приостановить рассмотрение этого дела в связи с тем, что полиции не удалось установить личность оскорблявших Винисиуса на расистской почве.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, жалоба в суд на болельщиков «Осасуны» была подана Ла Лигой, которая обладает правом обжаловать указанное решение.

Материалы по теме
Фото
Винисиус выложил мем с Человеком-Пауком после хет-трика «Барселоне» в Суперкубке Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android