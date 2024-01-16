Израильский журналист рассказал о трудностях перехода Лесового из «Динамо» в «Маккаби»

Израильский спортивный журналист Михаил Иохин рассказал о трудностях перехода Даниила Лесового из «Динамо» в «Маккаби» из Хайфы.

«Не знаю, каким образом ведутся переговоры между «Маккаби» и «Динамо» о переходе Лесового. Проблематично вести переговоры с клубом, которым владеет банк под санкциями. В Израиле есть критика этого процесса как такового. Это не занимает очень много места в газетах, но она существует. «Маккаби» это не особо волнует, но технические проблемы вполне могут возникать. Задержка трансфера Лесового связана с бюрократией и денежными вопросами. Но Даниил уже в Хайфе, тренируется и поддерживает форму с командой.

На месте «Динамо» было бы логично отпустить Лесового бесплатно. Но они не очень хотят это делать. Деньги терять не хочется, но «Динамо» — проект, который не имеет ни малейшего к ним отношения. Это политический проект, как та же Саудовская Аравия. Сколько стоит этот несчастный Лесовой? Около миллиона? Думаю, ВТБ потратил уже гораздо больше на другие цели. Если бы клуб отпустил его бесплатно, он бы уже играл за «Маккаби». А так, сделка проблематична со всех точек зрения. Платить израильские деньги в Россию абсолютно некорректно», — сказал Иохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее сообщалось, что «Маккаби» заплатит за переход Даниила Лесового около € 1 млн. Отмечалось, что у израильского клуба возникли проблемы с переводом средств за футболиста в Россию, поскольку банк, который финансирует «Динамо», находится под санкциями.