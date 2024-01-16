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Гвардиола попросил руководство «Барселоны» сохранять спокойствие в отношении Хави

Гвардиола попросил руководство «Барселоны» сохранять спокойствие в отношении Хави
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, какой совет может дать руководству «Барселоны» после проигранного каталонцами матча за Суперкубок Испании.

«Мой совет? Сохраняйте спокойствие. Это финал, он проигран, но на следующей неделе состоится другая вечеринка, другое соревнование. Поддержите своих людей и в конце сезона уже решите, что нужно делать. Со своей стороны я хочу оказать безоговорочную поддержку Хави и игрокам, которые должны сделать шаг вперёд. Они уже показали, что у них есть уровень, что у них есть качество, и это не изменится в одночасье. В современном футболе существует тенденция принимать скоропалительные решения. Проиграл финал? Очень хорошо, поздравь соперника, подумай и рвись вперёд», — приводит слова Гвардиолы интернет-издание FC Barcelona Noticias.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Барселона» после 19 туров Ла Лиги нынешнего сезона занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Жироны» на восемь очков при матче в запасе.

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