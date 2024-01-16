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Винисиус рассказал, какому баскетболисту посвятил празднование гола в игре с «Барселоной»

Винисиус рассказал, какому баскетболисту посвятил празднование гола в игре с «Барселоной»
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился, что празднование его гола в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (4:1), когда он имитировал бросок мяча в корзину, было посвящено баскетболисту «Бостон Селтикс» Джейлену Брауну.

Суперкубок Испании . Финал
14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Винисиус Жуниор – 7'     2:0 Винисиус Жуниор – 10'     2:1 Левандовски – 33'     3:1 Винисиус Жуниор – 39'     4:1 Родриго – 64'    
Удаления: нет / Араухо – 71'

Фото: Официальный аккаунт Винисиуса в соцсети Х (ранее Twitter)

«Да, я провёл с ним Рождество, а перед матчем он попросил меня забить гол, вот и всё», — приводит слова Винисиуса Mundo Deportivo.

Напомним, бразильский футболист исполнил это празднование после второго мяча в ворота каталонского клуба, который он забил на 10-й минуте встречи. До этого Винисиус отметился голом на седьмой минуте, который он отпраздновал в стиле бывшего нападающего «сливочных» Криштиану Роналду. На 39-й минуте вингер оформил хет-трик, реализовав пенальти.

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