Винисиус рассказал, какому баскетболисту посвятил празднование гола в игре с «Барселоной»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился, что празднование его гола в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (4:1), когда он имитировал бросок мяча в корзину, было посвящено баскетболисту «Бостон Селтикс» Джейлену Брауну.

Фото: Официальный аккаунт Винисиуса в соцсети Х (ранее Twitter)

«Да, я провёл с ним Рождество, а перед матчем он попросил меня забить гол, вот и всё», — приводит слова Винисиуса Mundo Deportivo.

Напомним, бразильский футболист исполнил это празднование после второго мяча в ворота каталонского клуба, который он забил на 10-й минуте встречи. До этого Винисиус отметился голом на седьмой минуте, который он отпраздновал в стиле бывшего нападающего «сливочных» Криштиану Роналду. На 39-й минуте вингер оформил хет-трик, реализовав пенальти.