Олег Василенко возглавит клуб из чемпионата Грузии — Источник

Бывший главный тренер воронежского «Факела» и владикавказской «Алании» Олег Василенко возглавит грузинскую команду «Телави», информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, Василенко подписал контракт с «Телави» около 10 дней назад. Соглашение рассчитано на год с возможностью продления ещё на один сезон (по схеме «1+1»).

Отмечается, что сам Василенко пока отказывается от комментариев по поводу своего назначения.

Напомним, 22 ноября руководство «Алании» объявило об отставке Олега Василенко, команда которого после 19 сыгранных матчей в Мелбет Первой лиге располагалась на шестой строчке с 31 очком. До владикавказского клуба Василенко работал в воронежском «Факеле».