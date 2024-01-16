Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АЗ Алкмар — Квик Бойс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Милана» Пулишич: надеюсь, мы заставим болельщиков гордиться нами

Вингер «Милана» Пулишич: надеюсь, мы заставим болельщиков гордиться нами
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист итальянского «Милана» и сборной США Кристиан Пулишич высказался об игре и целях «россонери» в нынешнем сезоне. После 20 туров Серии А «Милан» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Лидирует «Интер» (51 очко).

«Впереди ещё полсезона. Мы по-прежнему собираемся идти вперёд и делать всё возможное. Нам ещё есть за что бороться. Мы всё ещё играем в Лиге Европы. В этом сезоне в лиге ещё много матчей, поэтому мы нисколько не обескуражены происходящим. Мы собираемся продолжать давить, выигрывать матчи и, надеюсь, заставим наших болельщиков гордиться нами», — приводит слова Пулишича The Athletic.

В нынешнем сезоне 25-летний американец провёл 18 матчей в рамках чемпионата Италии, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.

Материалы по теме
Пулишич — о чемпионате мира: хотим показать, на что способна сборная США
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android