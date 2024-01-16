Вингер «Милана» Пулишич: надеюсь, мы заставим болельщиков гордиться нами

Футболист итальянского «Милана» и сборной США Кристиан Пулишич высказался об игре и целях «россонери» в нынешнем сезоне. После 20 туров Серии А «Милан» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Лидирует «Интер» (51 очко).

«Впереди ещё полсезона. Мы по-прежнему собираемся идти вперёд и делать всё возможное. Нам ещё есть за что бороться. Мы всё ещё играем в Лиге Европы. В этом сезоне в лиге ещё много матчей, поэтому мы нисколько не обескуражены происходящим. Мы собираемся продолжать давить, выигрывать матчи и, надеюсь, заставим наших болельщиков гордиться нами», — приводит слова Пулишича The Athletic.

В нынешнем сезоне 25-летний американец провёл 18 матчей в рамках чемпионата Италии, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.