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Газизов: в 2019-м у Кругового было предложение от ЦСКА, но он выбрал вернуться в «Зенит»

Газизов: в 2019-м у Кругового было предложение от ЦСКА, но он выбрал вернуться в «Зенит»
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что у Данила Кругового была возможность перейти в ЦСКА, но он выбрал «Зенит». Напомним, Газизов работал в «Уфе», куда Круговой отправлялся в аренду из «Зенита».

«Перейти в «Зенит», а не в ЦСКА было выбором Данила. Он возвращался домой. В 2019 году было предложение и от ЦСКА, и от «Зенита» — игрок выбрал вернуться домой», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Круговой провёл 12 матчей и сделал одну голевую передачу. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. В СМИ появляются слухи о возможном переходе Кругового в ЦСКА в ближайшее время.

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