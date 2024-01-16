Сарина Вигман продолжит тренировать женскую сборную Англии до 2027 года

Нидерландский тренер Сарина Вигман-Глоцбах продлила контракт с Футбольной ассоциацией Англии (FA) для того, чтобы продолжить возглавлять женскую команду «трёх львов».

«Я так счастлива, что у меня есть шанс работать со сборной Англии до 2027 года.

Забегая вперёд, скажу, что у нас ещё остались незаконченные дела, и я знаю, что мы способны ещё на большее, хотя ничего не даётся легко.

Это фантастическая работа — тренировать таких потрясающих футболисток и работать с такими замечательными коллегами. И, конечно, это прекрасная возможность подарить нашим болельщикам больше замечательных моментов», — приводит слова Вигман сайт Футбольной ассоциации Англии.

Напомним, Вигман возглавила женскую сборную Англии в 2021 году. Под её руководством английская национальная команды выиграла чемпионат Европы 2022 года.