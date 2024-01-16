В «Черноморце» прокомментировали информацию об интересе к полузащитнику ЦСКА Кисляку

Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко прокомментировал интерес новороссийского клуба к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку.

«Что касается разговоров об интересе «Черноморца» к Кисляку, трансферы любят тишину. Как только что-то будет подписано, сразу смогу дать ответы на все вопросы. Пока нет подписей, разговаривать не о чем», — сказал Климко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в нынешнем сезоне 18-летний полузащитник ЦСКА принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.