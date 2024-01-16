Фанаты «Ромы» эмоционально попрощались с уволенным из клуба Моуринью. Видео

Болельщики итальянской «Ромы» бежали за машиной португальского экс-тренера «волков» Жозе Моуринью, который был отправлен в отставку сегодня, 16 января.

Фанаты «Ромы» прощаются с уволенным из клуба Моуринью:

На видео слышно, как фанаты римского клуба кричат «Спасибо, мистер!» на итальянском языке, а также видно расстроенного Моуринью, который открыл окно своего автомобиля для того, чтобы попрощаться с болельщиками.

Напомним, на посту главного тренера «Ромы» Моуринью сменил бывший полузащитник «волков» Даниэле Де Росси.

Португальский специалист возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 под его руководством «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы.

После 20 туров чемпионата Италии «волки» набрали 29 очков и занимают девятое место.