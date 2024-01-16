Ещенко: результаты «Спартака» покажут, правильно ли было выходить из отпуска позже всех

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко высказался о том, что красно-белые выйдут из зимнего отпуска на неделю позже других команд РПЛ. По мнению Ещенко, только результаты команды смогут показать, правильным ли оказалось такое решение тренерского штаба.

«Каждый тренер выбирает свой график, его и надо спрашивать. Правильно ли выходить из отпуска на неделю позже остальных — покажет результат. В прошлом году «Спартак» тоже позже всех вышел из отпуска, и Абаскаль остался в команде. Значит, руководство посчитало его решение правильным», — приводит слова Андрея Ещенко Metaratings.

Напомним, московский «Спартак» выйдет из отпуска 19 января, а зимний учебно-тренировочный сбор начнётся 22 января. При этом некоторые команды РПЛ уже вышли из отпуска.