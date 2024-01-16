Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АЗ Алкмар — Квик Бойс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ещенко: результаты «Спартака» покажут, правильно ли было выходить из отпуска позже всех

Ещенко: результаты «Спартака» покажут, правильно ли было выходить из отпуска позже всех
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко высказался о том, что красно-белые выйдут из зимнего отпуска на неделю позже других команд РПЛ. По мнению Ещенко, только результаты команды смогут показать, правильным ли оказалось такое решение тренерского штаба.

«Каждый тренер выбирает свой график, его и надо спрашивать. Правильно ли выходить из отпуска на неделю позже остальных — покажет результат. В прошлом году «Спартак» тоже позже всех вышел из отпуска, и Абаскаль остался в команде. Значит, руководство посчитало его решение правильным», — приводит слова Андрея Ещенко Metaratings.

Напомним, московский «Спартак» выйдет из отпуска 19 января, а зимний учебно-тренировочный сбор начнётся 22 января. При этом некоторые команды РПЛ уже вышли из отпуска.

Материалы по теме
Гладилин: у «Спартака» есть время до возобновления сезона — поздние сборы роли не сыграют
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android