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Тухель: в этом сезоне Горецка играл с переломом руки, травмы для «Баварии» стали нормой

Тухель: в этом сезоне Горецка играл с переломом руки, травмы для «Баварии» стали нормой
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, что в этом сезоне полузащитник мюнхенцев Леон Горецка выходил на поле с переломом руки. Также наставник «Баварии» отметил прогресс своей команды.

«У нас были проблемы с травмами, мы провели много матчей с четырьмя-пятью игроками на скамейке запасных, что стало нормой. Мы привлекли ребят из молодёжной команды, которые выходили на замену и начинали матчи в старте. Однажды Леон Горецка вышел на поле со сломанной рукой и играл центрального защитника. Мазрауи играл в центре обороны, Лаймер — на фланге защиты. Это случалось так часто, что стало нормой. Но мы смогли добиться результатов. Да, были игры, где не всё получалось, но я не первый человек, оказавшийся в такой ситуации. Надеюсь, во второй половине сезона мы будем более удачливы с травмами», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

По состоянию на сегодняшний день турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Байер», набравший 45 очков. Второе место занимает «Бавария» (41 очко), которая провела на один матч меньше.

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