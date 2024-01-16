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Экс-футболист «Спартака» Зуев перейдёт в тульский «Арсенал» — Источник

Экс-футболист «Спартака» Зуев перейдёт в тульский «Арсенал» — Источник
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27-летний полузащитник Александр Зуев, последним клубом которого был сербский ИМТ, продолжит карьеру в тульском «Арсенале», информирует интернет-издание Metaratings.

Согласно сведениям источника, вчера, 15 января, Зуев прошёл медицинское обследования для перехода в тульский клуб. Уже завтра, 17 января, Александр должен отправиться с командой на зимний учебно-тренировочный сбор в Турцию. Согласование контракта находится на финальной стадии. Вероятно, игрок отправится с «Арсеналом» на сборы уже с подписанным контрактом.

Напомним, Зуев выступал в чемпионате России за московский «Спартак», самарские «Крылья Советов», «Ростов», казанский «Рубин» и подмосковные «Химки». В 2023 году Зуев дебютировал за сборную Казахстана, при этом на молодёжном уровне он играл за национальную команду России.

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