Чанов: Кучаеву нужно уходить из ЦСКА, если есть гарантия игровой практики

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением относительно дальнейшего развития карьеры полузащитника красно-синих Константина Кучаева.

«Для любого футболиста нужно играть для того, чтобы расти. Если есть возможность уйти с гарантией игровой практики — нужно идти. Тренерский штаб должен всё обговорить с Константином и принять единогласное решение», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, ранее появлялась информация, что Кучаевым интересуется калининградская «Балтика».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.