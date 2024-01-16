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Чанов: Кучаеву нужно уходить из ЦСКА, если есть гарантия игровой практики

Чанов: Кучаеву нужно уходить из ЦСКА, если есть гарантия игровой практики
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Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением относительно дальнейшего развития карьеры полузащитника красно-синих Константина Кучаева.

«Для любого футболиста нужно играть для того, чтобы расти. Если есть возможность уйти с гарантией игровой практики — нужно идти. Тренерский штаб должен всё обговорить с Константином и принять единогласное решение», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, ранее появлялась информация, что Кучаевым интересуется калининградская «Балтика».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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