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Василенко прокомментировал своё назначение на пост тренера «Телави»

Василенко прокомментировал своё назначение на пост тренера «Телави»
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Бывший наставник воронежского «Факела» и владикавказской «Алании» Олег Василенко прокомментировал своё назначение на пост главного тренера грузинской команды «Телави».

«Перед Новым годом встретились с руководством клуба, а уже в 2024‑м договорились о нюансах. Контракт подписан на один сезон.

Сезон начинается весной, заканчивается осенью. Подкупило, что клуб частный, президент любит футбол. Команду надо выстраивать с самого начала, президент помогает. Мне это интересно», — приводит слова Василенко «Матч ТВ».

Напомним, 22 ноября руководство «Алании» объявило об отставке Олега Василенко, команда которого после 19 сыгранных матчей в Мелбет Первой лиге располагалась на шестой строчке с 31 очком. До владикавказского клуба Василенко работал в воронежском «Факеле».

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