Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АЗ Алкмар — Квик Бойс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер женской сборной Англии Вигман высказалась о продлении контракта с FA

Тренер женской сборной Англии Вигман высказалась о продлении контракта с FA
Комментарии

Нидерландский тренер Сарина Вигман-Глоцбах прокомментировала продление контакта с женской сборной Англии до 2027 года.

«Я очень рада, что останусь здесь ещё надолго. У нас было невероятное путешествие, и впереди ещё столько приятных событий. Мне очень нравится эта работа, я отлично провела время с командой.

Я мотивирована в любом случае, но у нас было разочарование (поражение в финале ЖЧМ — 2023. — Прим. «Чемпионата»). Всегда хочется большего, это тяжело. Играть в финалах нелегко, но я думаю, что мы очень хорошо справились», — приводит слова Вигман BBC.

Напомним, Вигман возглавила женскую сборную Англии в 2021 году. Под её руководством английская национальная команды выиграла чемпионат Европы 2022 года.

Материалы по теме
Сарина Вигман продолжит тренировать женскую сборную Англии до 2027 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android