Тренер женской сборной Англии Вигман высказалась о продлении контракта с FA

Нидерландский тренер Сарина Вигман-Глоцбах прокомментировала продление контакта с женской сборной Англии до 2027 года.

«Я очень рада, что останусь здесь ещё надолго. У нас было невероятное путешествие, и впереди ещё столько приятных событий. Мне очень нравится эта работа, я отлично провела время с командой.

Я мотивирована в любом случае, но у нас было разочарование (поражение в финале ЖЧМ — 2023. — Прим. «Чемпионата»). Всегда хочется большего, это тяжело. Играть в финалах нелегко, но я думаю, что мы очень хорошо справились», — приводит слова Вигман BBC.

Напомним, Вигман возглавила женскую сборную Англии в 2021 году. Под её руководством английская национальная команды выиграла чемпионат Европы 2022 года.