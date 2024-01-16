Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АЗ Алкмар — Квик Бойс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Халилович: Бускетс — лучший игрок, с которым я когда-либо тренировался

Халилович: Бускетс — лучший игрок, с которым я когда-либо тренировался
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Барселоны» Ален Халилович, ныне выступающий за нидерландскую «Фортуну», вспомнил время, проведённое в каталонском клубе.

«Я многому научился, тренируясь с основной командой «Барселоны». Но самое главное — смог поиграть с Месси, который всегда был моим кумиром. Я сразу знал, что он не с этой планеты. Однако больше всех меня удивил Бускетс. Это лучший игрок, с которым я когда-либо тренировался», — приводит слова Халиловича AS.

Бускетс находился в системе «Барселоны» на протяжении 18 лет (с 2005 по 2023 год). Испанский полузащитник вместе с сине-гранатовыми завоевал 32 трофея.

Минувшим летом Бускетс перешёл в «Интер Майами», за которую выступает вместе с Лионелем Месси. В прошлом сезоне хавбек провёл за новую команду 20 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Материалы по теме
Капитан сборной Беларуси не поставил Месси на первое место в голосовании ФИФА The Best
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android