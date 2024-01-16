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Агент защитника «Эштрелы» Гаспара подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА и «Балтики»

Агент защитника «Эштрелы» Гаспара подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА и «Балтики»
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Футбольный агент Эдсон Кейрос, который представляет интересы защитника «Эштрелы» Киалонда Гаспара, подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА и «Балтики».

«Интерес ЦСКА и «Балтики» к Гаспару — правда. Мы общались с этими клубами. Более серьёзный интерес проявляла именно «Балтика». ЦСКА — тоже, но ничего конкретного. С этого момента уже прошло время. Отмечу, что также есть заинтересованность со стороны «Порту», — сказал Кейрос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее сообщалось, что «Балтика» сделала официальное предложение по Гаспару, а ЦСКА лишь уточнял информацию. Кроме российских клубов защитником интересуются «Порту» и «Лилль».

26-летний защитник является воспитанником ангольской «Саграды», откуда летом 2022 года перебрался в «Эштрелу», которая сейчас выступает во втором силе дивизионе Португалии. Гаспар в нынешнем сезоне сыграл за команду 17 матчей во всех турнирах, где отметился одним голом.

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