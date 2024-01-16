Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АЗ Алкмар — Квик Бойс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» не заинтересован в продлении Менди, «сливочные» намерены приобрести Дэвиса

«Реал» не заинтересован в продлении Менди, «сливочные» намерены приобрести Дэвиса
Аудио-версия:
Комментарии

Левый защитник «Реала» Ферлан Менди может покинуть мадридскую команду в ближайшее время, сообщает Relevo.

По информации источника, боссы испанского клуба не имеют никаких претензий к выступлению французского игрока обороны, однако готовятся к продаже футболиста в летнее трансферное окно. Это связано с желанием «сливочных» приобрести левого защитника «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвиса.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Менди выступает за «Реал» с 2019 года. В текущем сезоне защитник провёл за «сливочных» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Менди со стороны двух английских грандов.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» поборются за подписание защитника мадридского «Реала»
Материалы по теме
«ПСЖ» совсем обезумел! Предлагают Мбаппе галактическую зарплату! LIVE трансферов Европы
Live
«ПСЖ» совсем обезумел! Предлагают Мбаппе галактическую зарплату! LIVE трансферов Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android