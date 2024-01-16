«Реал» не заинтересован в продлении Менди, «сливочные» намерены приобрести Дэвиса

Левый защитник «Реала» Ферлан Менди может покинуть мадридскую команду в ближайшее время, сообщает Relevo.

По информации источника, боссы испанского клуба не имеют никаких претензий к выступлению французского игрока обороны, однако готовятся к продаже футболиста в летнее трансферное окно. Это связано с желанием «сливочных» приобрести левого защитника «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвиса.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Менди выступает за «Реал» с 2019 года. В текущем сезоне защитник провёл за «сливочных» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Менди со стороны двух английских грандов.