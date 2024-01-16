«Бавария» определилась с новым спортивным директором клуба

Новым спортивным директором мюнхенской «Баварии» станет Макс Эберль, ранее занимавший аналогичный пост в «РБ Лейпциг». Об этом сообщает журналист Флориант Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Эберль подпишет долгосрочный контракт с клубом из Мюнхена. Ожидается, что он приступит к работе не раньше марта. Также сообщается, что о назначении Эберля будет официально объявлено на ближайшем заседании наблюдательного совета в конце февраля. «Бавария» заплатит «Лейпцигу» € 5 млн за Эберля.

49-летний специалист начал работать в «РБ Лейпциг» 15 декабря 2022 года. Примечательно, что «Бавария» хотела пригласить Эберля ещё в 2017 году, но в итоге выбор был сделан в пользу Салихамиджича. До «Лейпцига» специалист работал в мёнхенгладбахской «Боруссии».