Дибала отреагировал на неожиданное увольнение Моуринью из «Ромы»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала высказался об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера римского клуба. Напомним, португальский специалист покинул «Рому» во вторник, 16 января. Римлян возглавил легенда клуба Даниэле Де Росси.

«Спасибо вам, мистер, спасибо за всё! Было огромным удовольствием работать с вами. Спасибо за советы и за каждую подсказку, которую вы мне давали. Я желаю вам и вашим помощникам всего наилучшего. Надеюсь, мы скоро увидимся», — написал Дибала в социальных сетях.

На данный момент «Рома» занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Римская команда набрала 29 очков после 20 туров. Ранее об увольнении Моуринью высказался экс-наставник сборной России Фабио Капелло.